Catarina Campos vai dirigir o Alemanha-Dinamarca, da segunda jornada do Grupo C do Europeu feminino, enquanto o compatriota Tiago Martins vai integrar a equipa no VAR.

Depois da nomeação enquanto quarta árbitra no jogo de abertura do torneio, entre Finlândia e Islândia (1-0), a primeira portuguesa num Europeu vai ser auxiliada pelas compatriotas Vanessa Gomes e Andreia Sousa, e pela búlgara Hristiyana Guteva, a partir das 18h de terça-feira, no St. Jacob-Park, em Basileia.