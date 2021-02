Os árbitros que apitam as Ligas profissionais do futebol português receberam a indicação, numa ação de reciclagem e avaliação, de que o lance que ditou a expulsão de Luis Díaz no Sp. Braga-FC Porto não deveria ter sido vermelho.

A informação foi adiantada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol.

Os árbitros e assistentes das categorias C1, C2 e VAR foram convocados para a segunda ação de reciclagem e avaliação da época, realizada nesta terça-feira, por via digital. Nessa reunião, que serviu para fazer um balanço da primeira volta, foram dadas algumas orientações específicas, mais genéricas, mas foi também analisado o exemplo extraído do lance polémico do passado dia 10 de fevereiro, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Conselho de Arbitragem suporta a decisão do árbitro, Luís Godinho. Compreende-a do ponto de vista da consequência do lance (a lesão grave sofrida por David Carmo, do Sp. Braga, que foi a justificação apresentada logo no campo, aos elementos do FC Porto), e até tendo em conta as instruções que a UEFA tem reforçado, com o intuito de proteger a integridade física dos jogadores, embora de forma teórica e abstrata.

Ainda assim, o organismo liderado por Fontelas Gomes entende que a abordagem do portista Luis Díaz não justificava a expulsão. E com base nesse exemplo prático, recente, aproveitou a ação de reciclagem e avaliação para deixar essa orientação aos árbitros.