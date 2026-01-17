O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou a queixa do FC Porto contra o árbitro Fábio Veríssimo, submetida na sequência do caso da “televisão no balneário” do juiz de Leiria, em novembro, ao intervalo do FC Porto-Sp. Braga. Nessa ocasião, os azuis e brancos denunciaram a atitude «ameaçadora» de Veríssimo no término do Arouca-FC Porto (0-4).

De resto, o Conselho de Disciplina da FPF também arquivou os processos relacionados com José Mourinho e Rui Costa, que visaram os árbitros João Gonçalves e Tiago Martins após o empate em Braga (2-2), em dezembro.