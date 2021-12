O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já divulgou a lista das equipas de arbitragem para todos os jogos da 15.ª jornada da Liga.

O Boavista-Moreirense, no domingo, será dirigido por uma equipa de arbitragem francesa. Ao abrigo do protocolo celebrado entre o Conselho de Arbitragem português e o Departamento de Arbitragem da Federação Francesa de Futebol, o duelo entre axadrezados terá Jérémie Pignard no apito. Em França, Hugo Miguel vai dirigir, na próxima quarta-feira (22), o Montpellier-Angers, da 19.ª jornada da Liga francesa, sendo auxiliado por Luís Campos e Bruno Jesus.

A equipa de arbitragem e de VAR do Boavista-Moreirense

Árbitro: Jérémie Pignard; Assistentes: Aurélien Drouet e Laurent Coniglio; 4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Pierre Gaillouste; AVAR: Hamid Guenaoui

Árbitro: Jérémie Pignard

O Gil Vicente-Sporting será arbitrado por Tiago Martins, António Nobre estará no Benfica-Marítimo e Hélder Malheiro foi nomeado para o Vizela-FC Porto.

Confira as equipas de arbitragem de todos os jogos da 15.ª ronda da Liga conforme divulgado pelo CA da FPF:

CD Santa Clara-Vitória SC

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nélson Cunha

Estoril Praia-FC Famalicão

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: João Gonçalves

AVAR: João Bessa Silva

CD Tondela-FC Paços de Ferreira

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Luís Costa e Marco Vieira

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nélson Cunha

Portimonense SC-FC Arouca

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pereira

4.º árbitro: Rui Soares

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins

Gil Vicente FC-Sporting CP

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Luzia

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: João Pinheiro

AVAR: Tiago Costa

SL Benfica-Marítimo M.

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e André Dias

4.º árbitro: André Narciso

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Pedro Mota

FC Vizela-FC Porto

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Rui Cidade

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Luciano Maia

SC Braga-Belenenses SAD

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Costa

AVAR: Sérgio Jesus