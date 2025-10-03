O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta sexta-feira as avaliações às equipas de arbitragem nomeadas para a sexta jornada da Liga. De recordar que este procedimento conta com patamares de «muito satisfatório»; «satisfatório» e «insatisfatório»; sendo a apreciação publicada até duas semanas após a realização de cada jornada.

De notar que nenhuma partida foi classificada com atuação insatisfatória, mas a arbitragem do Nacional-Arouca (João Gonçalves) e do Sporting-Moreirense (Hélder Carvalho), e o VAR do V. Guimarães-Sp. Braga (Rui Costa) e do Casa Pia-Famalicão (Rui Oliveira) foram premiados com «muito satisfatório».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?