Arbitragem
Há 10 min
Conselho de arbitragem atribui quatro notas máximas na 6.ª jornada da Liga
Hélder Carvalho esteve no Sporting-Moreirense. Ronda livre de avaliações negativas
SS
Hélder Carvalho esteve no Sporting-Moreirense. Ronda livre de avaliações negativas
SS
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta sexta-feira as avaliações às equipas de arbitragem nomeadas para a sexta jornada da Liga. De recordar que este procedimento conta com patamares de «muito satisfatório»; «satisfatório» e «insatisfatório»; sendo a apreciação publicada até duas semanas após a realização de cada jornada.
De notar que nenhuma partida foi classificada com atuação insatisfatória, mas a arbitragem do Nacional-Arouca (João Gonçalves) e do Sporting-Moreirense (Hélder Carvalho), e o VAR do V. Guimarães-Sp. Braga (Rui Costa) e do Casa Pia-Famalicão (Rui Oliveira) foram premiados com «muito satisfatório».
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS