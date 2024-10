José Veiga Trigo, antigo árbitro internacional, faleceu esta terça-feira, aos 73 anos, conforme informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Há 28 anos aposentado da arbitragem, Veiga Trigo (ao centro na imagem) sofreu de um acidente vascular cerebral (AVC) há duas semanas, permanecendo internado no hospital da cidade de Beja, de onde era natural.

Os primeiros passos na carreira aconteceram, precisamente, em Beja, em jogos do liceu. E o convite Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Beja catapultou Veiga Trigo.

A estreia na Liga aconteceu em 1978/79. Inconfundível pela postura rígida, e pelo inegociável respeito pelas regras, o antigo árbitro permaneceu duas décadas entre a elite nacional.

Em fevereiro de 1987, Veiga Trigo fez a estreia internacional, a propósito de um Espanha-Malta.

Na tarde desta terça-feira, o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, reagiu à morte do ex-juiz.

«Foi com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Veiga Trigo, antigo árbitro de 1.ª categoria e internacional. Veiga Trigo construiu uma carreira sólida na arbitragem, deixou uma marca indelével e marcou gerações.»

«O seu estilo autoritário e a forma como impunha respeito nas quatro linhas ganharam a admiração de jogadores, treinadores e dirigentes ao longo dos anos. Em nome do Conselho de Arbitragem da FPF, envio as minhas mais sinceras condolências à sua família e amigos, bem como à Associação de Futebol de Beja», lê-se no comunicado.

José Veiga Trigo nasceu a 7 de julho de 1951. Foi também um amante do ciclismo, pelo que participou e presenciou inúmeras edições da Volta ao Alentejo, a Portugal e ao Algarve.