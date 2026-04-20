Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), reuniu com José Borges, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), para discutir os recentes episódios de violência contra árbitros.

A FPF apresentou 84 propostas de alterações regulamentares focadas em seis áreas: Agressões e declarações ofensivas e caluniosas que tenham como alvo os elementos da equipa de arbitragem; Declarações ofensivas de dirigentes desportivos para com outros dirigentes desportivos ou organizações; Violência, posse e uso de material produtor de fogo-de-artifício ou de quaisquer engenho pirotécnico; Comportamento discriminatório dos adeptos; Assédio sexual e moral e Dívidas salariais.

«Em menos de um mês, alterámos o nosso Regulamento Disciplinar para a próxima época. Um regulamento que terá grandes alterações. São mais de 84 alterações que teremos incluídas no nosso Regulamento Disciplinar, alinhando às boas práticas internacionais e às propostas da própria APAF», explicou Proença, em declarações ao Canal 11.

José Borges agradeceu os contributos da FPF. «Deixa-nos satisfeitos, a nós e à arbitragem. Eram propostas que tínhamos apresentado na Liga e na FPF. É a defesa dos nossos árbitros, do desporto em geral e ficamos muito satisfeitos pela FPF, em tão pouco tempo, ter assumido esta pasta e ter resolvido esta pasta perante os argumentos que apresentámos», afirmou o presidente da APAF ao Canal 11.