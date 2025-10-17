O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou as métricas de desempenho dos encontros referentes às oitava jornada da Liga. Isto inclui, portanto, a equipas de arbitragem do FC Porto-Benfica e Sporting-Sp. Braga.

No que diz respeito ao clássico, a equipa liderada por Miguel Nogueira foi avaliada como «muito satisfatório» na arbitragem e «satisfatório» na videoarbitragem. 

Já o Sporting-Sp. Braga, apitado por Cláudio Pereira, mereceu uma avaliação de «satisfatório» na arbitragem e «muito satisfatório» na videoarbitragem. Recorde-se que o penálti cometido por Morten Hjulmand, já em tempo de descontos, foi alvo de intervenção do VAR.

Confira a lista completa de avaliação da oitava jornada da Liga: 

Casa Pia-Estoril 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Nacional-Moreirense 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Gil Vicente-Estrela da Amadora
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

AVS-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

V. Guimarães-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Arouca-Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Rio Ave-Tondela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Sporting-Sp. Braga
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório

FC Porto-Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

RELACIONADOS
OFICIAL: Sporting renova com Érica Cancelinha até 2028
CD abre processo a Alan Varela após queixa do Benfica
V. Guimarães: SAD apresenta lucro recorde de 7,61 milhões de euros
Sondagem: quem vai vencer as eleições do Benfica?