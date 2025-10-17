FPF divulga a apreciação da equipa de arbitragem do clássico
Árbitros que apitaram o Sporting-Sp. Braga também foram avaliados
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou as métricas de desempenho dos encontros referentes às oitava jornada da Liga. Isto inclui, portanto, a equipas de arbitragem do FC Porto-Benfica e Sporting-Sp. Braga.
No que diz respeito ao clássico, a equipa liderada por Miguel Nogueira foi avaliada como «muito satisfatório» na arbitragem e «satisfatório» na videoarbitragem.
Já o Sporting-Sp. Braga, apitado por Cláudio Pereira, mereceu uma avaliação de «satisfatório» na arbitragem e «muito satisfatório» na videoarbitragem. Recorde-se que o penálti cometido por Morten Hjulmand, já em tempo de descontos, foi alvo de intervenção do VAR.
Confira a lista completa de avaliação da oitava jornada da Liga:
Casa Pia-Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Nacional-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Gil Vicente-Estrela da Amadora
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
AVS-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
V. Guimarães-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Arouca-Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave-Tondela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sporting-Sp. Braga
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
FC Porto-Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório