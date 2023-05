O responsável máximo pela arbitragem em Inglaterra, Howard Webb, teceu críticas ao comportamento dos jogadores e dos treinadores para com os árbitros ao longo da temporada.



«O comportamento dos treinadores para com os árbitros não tem sido suficientemente bom. Precisamos que toda a gente envolvida no jogo caminhe em direção a um ambiente de maior respeito. Até agora não foi bom o suficiente. É claro que temos de ser mais duros a lidar com comportamentos que não são aceitáveis», começou por dizer, em declarações à BBC radio 5.



«Penso que durante muito tempo os árbitros optaram por uma abordagem conciliatória. Eu fiz o mesmo, não queria exagerar e estragar o jogo. No entanto, não é isso que percebemos quando olhamos para o quadro geral. Todos juntos temos de inverter esta tendência», acrescentou.

O antigo árbitro revelou que vai conversar com os protagonistas, com os clubes e comunicação social de forma a erradicar comportamentos que se têm visto nos relvados ingleses.



«Já há algum tempo que um grupo de pessoas de vários quadrantes do jogo se reúne para analisar e observar o comportamento dos participantes. Vamos estabelecer algumas coisas que vão fazer a diferença e que serão implementadas na próxima época. Vamos falar com os clubes, treinadores, jogadores, órgãos de comunicação social, enfim, com todos os envolvidos para definir como vamos fazer. Temos um ótimo produto, uma grande Liga e não precisamos de ver alguns dos comportamentos que temos visto», concluiu.

Lembre-se que esta época, em Inglaterra, assistiu-se a vários comportamentos inadequados de vários treinadores como Klopp, Marco Silva ou de Zerbi.