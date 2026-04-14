João Pinheiro é o árbitro do Estrasburgo-Mainz, jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Conferência, confirmou a UEFA, na manhã desta terça-feira.

Como assistentes, João Pinheiro vai ter Bruno Jesus e Luciano Maia. No quarto árbitro vai estar João Gonçalves. No vídeo-árbitro vai estar Tiago Martins, assistido por André Narciso.

Na primeira mão, o Mainz venceu em casa, por 2-0. O jogo que decide o apuramento para as meias-finais está marcado para as 20 horas de quinta-feira.

Na última semana, João Pinheiro foi confirmado na lista de árbitros para o Mundial 2026.

Esta manhã, foram também conhecidos os árbitros para os jogos de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa.