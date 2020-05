O árbitro assistente da primeira categoria (C1), José Luzia, testou positivo à covid-19, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), este domingo.

De acordo com a FPF, José Luzia «encontra-se bem e cumprirá agora as recomendações da Direção-Geral da Saúde para estes casos», com acompanhamento dos responsáveis de saúde do organismo.

José Luzia, de 36 anos, engenheiro de profissão, faz parte dos quadros da Associação de Futebol de Lisboa. Tem integrado as equipas de arbitragem nas provas profissionais: I Liga, II Liga e Taça da Liga.

A meio desta semana, o árbitro José Rodrigues também testou positivo à doença.