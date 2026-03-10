Luís Godinho é o árbitro do Celje-AEK Atenas, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, confirmou a UEFA, na manhã desta terça-feira.

Na Eslovénia, no jogo agendado para as 20 horas de quinta-feira, Luís Godinho vai ter, como assistentes, Rui Teixeira e Pedro Martins. O quarto árbitro é Fábio Veríssimo. No vídeo-árbitro vai estar André Narciso, assistido por Bruno Esteves.

De recordar que, esta terça-feira, Tiago Martins vai exercer funções de VAR no Atalanta-Bayern, da Liga dos Campeões.

Esta terça-feira, também já foram conhecidos os árbitros dos jogos de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa.