Arbitragem
Há 35 min
Luís Godinho nomeado para jogo dos «oitavos» da Liga Conferência
Equipa de arbitragem portuguesa no Celje-AEK Atenas
RJC
Luís Godinho é o árbitro do Celje-AEK Atenas, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, confirmou a UEFA, na manhã desta terça-feira.
Na Eslovénia, no jogo agendado para as 20 horas de quinta-feira, Luís Godinho vai ter, como assistentes, Rui Teixeira e Pedro Martins. O quarto árbitro é Fábio Veríssimo. No vídeo-árbitro vai estar André Narciso, assistido por Bruno Esteves.
De recordar que, esta terça-feira, Tiago Martins vai exercer funções de VAR no Atalanta-Bayern, da Liga dos Campeões.
Esta terça-feira, também já foram conhecidos os árbitros dos jogos de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa.
