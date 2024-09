A UEFA nomeou uma equipa de arbitragem portuguesa para dirigir o jogo da Liga das Nações entre a Ucrânia e a Albânia, a realizar este sábado em Praga, na Chéquia, pois a Ucrânia não tem condições de segurança para albergar o jogo.

Luís Godinho será o árbitro e terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota, enquanto Hélder Carvalho será o quarto árbitro.

Na sala do VAR, Tiago Martins ficará responsável ao lado do AVAR Gustavo Correia. As duas nações do Leste europeu integram o grupo B1 da Liga das Nações, juntamente com Geórgia e Chéquia.