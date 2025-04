O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou a lista das equipas de arbitragem para os jogos da Liga e II Liga.

Fábio Veríssimo vai estar no Sporting-Moreirense (sexta-feira), num jogo que terá Rui Costa no VAR. No V. Guimarães-Benfica, marcado para sábado, estará Gustavo Correia, com o auxílio de Manuel Oliveira no VAR.

O FC Porto-Famalicão, sexta-feira, vai ser arbitrado por Miguel Nogueira e Luís Ferreira será o VAR.

António Nobre, que dirigiu o Benfica-Arouca, vai ser VAR no Nacional-Gil Vicente, enquanto Cláudio Pereira, que arbitrou o Santa Clara-Sporting, será videoárbitro no Arouca-Estrela da Amadora.

TODAS AS EQUIPAS DE ARBITRAGEM:

Farense-Boavista

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Hélder Carvalho

AVAR: Francisco Pereira

Rio Ave-Santa Clara

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: André Dias e Miguel Martins

4.º árbitro: Sandra Bastos

VAR: Carlos Macedo

AVAR: Jorge Fernandes

FC Porto-Famalicão

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nélson Cunha

Sporting-Moreirense

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Martins

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Rui Costa

AVAR: Carlos Campos

Arouca-Estrela Amadora

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Rúben Silva e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Jorge Fernandes

Nacional-Gil Vicente

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: Hugo S. Silva

VAR: António Nobre

AVAR: Paulo Barradas

Estoril-Sp. Braga

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Ricardo Baixinho

AVAR: Gonçalo Freire

AVS-Casa Pia

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Nélson Pereira e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Fá Sanha

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Nuno Pires

V. Guimarães-Benfica

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Diogo Silva

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: João Bessa Silva