A Associação Profissional de Árbitros de Futebol lançou um comunicado, nesta terça-feira, em condena a «pressão e intimidação sobre os árbitros» em Portugal, em especial após a alegada tentativa de coação a Fábio Veríssimo durante o Sp. Braga-FC Porto.

Num dia repleto de comunicados (desde Benfica, Sporting e FC Porto), a APAF anunciou dessa mesma forma que vai pedir reuniões «com caráter urgente» junto da FPF, da Liga e do Governo na sequência dos incidentes. A APAF quer ter «parte ativa nas alterações regulamentares necessárias».

«Desde há muito que registamos uma escalada no número de episódios de pressão sobre os árbitros, com o mais recente a registar-se no jogo FC Porto-Sp. Braga. Perante a gravidade dos factos ocorridos, exigimos que as entidades competentes atuem de imediato, com transparência total, e que sejam aplicadas medidas exemplares a todos os envolvidos», pode ler-se, no comunicado.

«O atual clima no futebol português é tóxico e insustentável», continuam, sustentando depois a necessidade de rever os regulamentos.

«Não podemos continuar a querer resolver os problemas do futebol português com regulamentos que, aprovados pelos clubes, são incapazes de punir com eficácia, e de forma exemplar, comportamentos inadmissíveis no futebol moderno», explicam.

José Borges é, desde julho, presidente da Associação Profissional de Árbitros de Futebol para o triénio 2025-2028. Substituiu Luciano Gonçalves, que assumiu a presidência do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).