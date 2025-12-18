João Pinheiro no Alverca-FC Porto, André Narciso no Benfica-Famalicão e Miguel Nogueira no Vitória-Sporting. São estes os árbitros nomeados para os jogos que fecham a 15.ª jornada da Liga, que se vai estender até à próxima terça-feira devido à eliminatória da Taça de Portugal desta semana.

Depois de já ter divulgado as equipas de arbitragem para os jogos agendados para sexta-feira e sábado, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol completou as nomeações para a próxima ronda da Liga, a penúltima que se jogará em 2025.

Nomeações para a 15.ª jornada da Liga:

Estoril-Sp. Braga (19 de dezembro, 20h15)

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

VAR: Rui Costa

Gil Vicente-Rio Ave (sábado, 18h00)

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Hugo Coimbra e Renato Carvalho

VAR: João Malheiro Pinto

Estrela da Amadora-Moreirense (sábado, 20h30)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

VAR: Luís Ferreira

AVS-Nacional (domingo, 15h30)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

VAR: Manuel Oliveira

Tondela-Casa Pia (domingo, 18h00)

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e João Macedo

VAR: Rui Silva

Santa Clara-Arouca (domingo, 20h30)

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: João Bessa Silva a André Ferreira

VAR: Bruno Esteves

Alverca-FC Porto (segunda-feira, 18h45)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Luciano Maia e Jorge Fernandes

VAR: Pedro Ferreira

Benfica-Famalicão (segunda-feira, 20h45)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e André Botelho

VAR: Vasco Santos

Vitória-Sporting (terça-feira, 20h45)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

VAR: Tiago Martins