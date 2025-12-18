Conhecidos os árbitros para os jogos da 15.ª jornada da Liga
Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol completa lista de nomeações
João Pinheiro no Alverca-FC Porto, André Narciso no Benfica-Famalicão e Miguel Nogueira no Vitória-Sporting. São estes os árbitros nomeados para os jogos que fecham a 15.ª jornada da Liga, que se vai estender até à próxima terça-feira devido à eliminatória da Taça de Portugal desta semana.
Depois de já ter divulgado as equipas de arbitragem para os jogos agendados para sexta-feira e sábado, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol completou as nomeações para a próxima ronda da Liga, a penúltima que se jogará em 2025.
Nomeações para a 15.ª jornada da Liga:
Estoril-Sp. Braga (19 de dezembro, 20h15)
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
VAR: Rui Costa
Gil Vicente-Rio Ave (sábado, 18h00)
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Hugo Coimbra e Renato Carvalho
VAR: João Malheiro Pinto
Estrela da Amadora-Moreirense (sábado, 20h30)
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
VAR: Luís Ferreira
AVS-Nacional (domingo, 15h30)
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
VAR: Manuel Oliveira
Tondela-Casa Pia (domingo, 18h00)
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e João Macedo
VAR: Rui Silva
Santa Clara-Arouca (domingo, 20h30)
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: João Bessa Silva a André Ferreira
VAR: Bruno Esteves
Alverca-FC Porto (segunda-feira, 18h45)
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Luciano Maia e Jorge Fernandes
VAR: Pedro Ferreira
Benfica-Famalicão (segunda-feira, 20h45)
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Vasco Marques e André Botelho
VAR: Vasco Santos
Vitória-Sporting (terça-feira, 20h45)
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
VAR: Tiago Martins