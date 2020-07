Fábio Veríssimo foi o designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o encontro entre o Benfica e Boavista, da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O encontro está agendado para as 21h15 do próximo sábado, no Estádio da Luz.

Vai ser o segundo jogo arbitrado por Fábio Veríssimo após ter sido dado como apto para voltar aos relvados, na sequência da infeção por covid-19.

Já são conhecidos os árbitros para os cinco jogos iniciais da próxima jornada, a disputar entre sexta-feira e sábado. O Santa Clara-Marítimo vai ter arbitragem de Carlos Xistra, João Pinheiro dirige o V. Setúbal-P. Ferreira, Hugo Miguel vai estar no Portimonense-V. Guimarães e Manuel Mota no Sp. Braga-Desp. Aves.

Santa Clara-Marítimo (6.ª feira, 19h15)

Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Jorge Cruz e Marco Vieira

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Venâncio Tomé

V. Setúbal-Paços de Ferreira (sábado, 17h00)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Manso

4.º árbitro: João Bento

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos

Portimonense-V. Guimarães (sábado, 19h15)

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e António Godinho

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Vasco Santos

AVAR: Paulo Miranda

Benfica-Boavista (sábado, 21h15)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Nuno Pereira e Pedro Martins

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: António Nobre

AVAR: Paulo Soares