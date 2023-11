Depois da implementação do videoárbitro, o próximo passo na arbitragem poderá passar por uma maior abertura na comunicação, com os árbitros a explicarem aos adeptos, em tempo real, as decisões que tomam em campo, como já acontece, aliás, noutras modalidades. José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, defende que Portugal deve estar «na linha da frente» neste novo capítulo.

Uma opção que já foi absorvida pelo râguebi e que foi testada recentemente pela FIFA no último Mundial feminino. «Em termos internacionais, após a experiência que a FIFA tem feito nestes últimos campeonatos de comunicações ao vivo, penso que será um futuro próximo», destacou o máximo responsável pela arbitragem em Portugal em declarações à TSF.

A medida já foi testada, mas ainda não há luz verde da FIFA para que seja aplicada nas competições nacionais, mas Fontelas Gomes gostava de ver Portugal pioneiro nesta inovação. «Assim que a FIFA o autorize a poder ser feito, penso que praticamente todos os países irão atrás», comentou ainda o presidente do Conselho de Arbitragem.