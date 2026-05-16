Nas competições profissionais desde os 22 anos, Hélder Malheiro, de 45 anos, terminou a carreira profissional no Casa Pia-Rio Ave (1-1), na 34.ª jornada da Liga. O árbitro da Associação de Futebol de Lisboa fez 465 jogos nas competições profissionais.

Desses encontros, 267 foram realizados enquanto árbitro principal, 90 na função de quarto árbitro, 106 como videoárbitro e um como assistente VAR.

«A Liga Portugal agradece a Hélder Malheiro todo o empenho, dedicação e contributo prestado ao Futebol Profissional, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais no futuro», lê-se em comunicado.

