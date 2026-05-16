Arbitragem
Há 17 min
Hélder Malheiro termina a carreira de árbitro aos 45 anos
Juiz esteve no topo do futebol nacional desde os 22 anos
Nas competições profissionais desde os 22 anos, Hélder Malheiro, de 45 anos, terminou a carreira profissional no Casa Pia-Rio Ave (1-1), na 34.ª jornada da Liga. O árbitro da Associação de Futebol de Lisboa fez 465 jogos nas competições profissionais.
Desses encontros, 267 foram realizados enquanto árbitro principal, 90 na função de quarto árbitro, 106 como videoárbitro e um como assistente VAR.
«A Liga Portugal agradece a Hélder Malheiro todo o empenho, dedicação e contributo prestado ao Futebol Profissional, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais no futuro», lê-se em comunicado.
