Os árbitros das competições profissionais do futebol nacional iniciaram esta sexta-feira um protesto contra o clima de contestação, exigindo o agravamento de sanções.

Bruno Vieira, da associação de Beja, foi o primeiro a assinalar o protesto, ao entrar antes das equipas de Feirense e Farense, no jogo inaugural da 11.ª jornada da II Liga. O mesmo aconteceu na Amoreira, antes do Estoril-Arouca, arbitrado por Cláudio Pereira.

O árbitro sobe ao relvado com dois auxiliares, antes das equipas e sem bola.

Na tarde desta sexta-feira, o presidente da FPF, Pedro Proença, recebeu o líder da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, José Borges, num encontro com carácter de urgência solicitado pela associação, que contou também com a presença do presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves.