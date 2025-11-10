O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que vai fazer um balanço das dez primeiras jornadas da Liga numa conferência de imprensa que está marcada, para a Cidade do Futebol, para as 11h00 da próxima quarta-feira.

Esta conferência de imprensa está inserida no plano de comunicação traçado pelo Conselho de Arbitragem no início da época e pretende fazer um balanço das primeiras rondas dos campeonatos profissionais, repetindo-se, como previsto, após as 20.ª e 30.ª jornadas.

O objetivo passa por fazer um ponto de situação em relação ao trabalho desenvolvido até ao momento, mas também abordar tecnicamente situações de jogo entendidas pelo CA como relevantes e reforçar as prioridades definidas para o próximo período competitivo.

Em cima da mesa deverão também estar os «casos» da 11.ª jornada que tanta tinta fizeram correr nas últimas horas.

Vão participar na conferência de imprensa o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, bem como o Diretor Técnico para a Arbitragem, Duarte Gomes.