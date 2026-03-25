Luís Godinho entende que o sistema de videoarbitragem deve ser «obrigatoriamente» melhorado. Nesta quarta-feira, num painel moderado pelo ex-árbitro Artur Soares Dias, Luís Godinho abordou a possibilidade de Portugal adotar um sistema mais eficiente na análise do fora de jogo.

«A videoarbitragem tem obrigatoriamente de ser melhorada e trabalhada para que o impacto no jogo seja melhorado em termos de tempo perdido. Todos queremos que, se algum erro acontecer, a videoarbitragem corrija. Quando o sistema chegou a Portugal, houve a perceção de que os erros iam desaparecer. Isso nunca vai acontecer, há sempre várias opiniões.»

«Há sistemas mais rápidos e é isso que queremos. (…) O erro de arbitragem tem de ser diminuído ao mínimo», argumentou.

A este propósito, o árbitro da Associação de Futebol de Évora recordou a expulsão de Luis Díaz na época 2020/21, quando o colombiano do FC Porto rematou e, ao colocar o pé no relvado, atingiu David Carmo, partindo a perna do defesa do Sp. Braga. Por isso, Luís Godinho expulsou Díaz.

«Em 100 anos de arbitragem, ninguém tinha visto um lance destes. Nem eu estava preparado. Essa decisão valeu seis meses com polícia à porta. As decisões dos árbitros extravasam o campo. Tive de tomar uma decisão e as consequências pessoais foram muito graves.»

«Os árbitros ingleses erram tanto ou mais do que nós. A diferença é como se vê o produto. Inglaterra vê-se como um produto de alto nível. Eu tenho responsabilidades, tento ser melhor e errar menos, mas não sou só eu. É uma questão de mentalidade e de trabalhar as regulamentações, para que o produto seja melhorado», rematou.

O árbitro de 40 anos prepara o particular entre Espanha e Sérvia, na sexta-feira (20h), em Villarreal.