No dia em que a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ameaçou com uma paragem total dos árbitros, a Liga Portugal anunciou o reforço da frota afeta ao transporte das equipas de arbitragem através da aquisição de novas carrinhas.

«Este investimento representa a concretização de uma reivindicação de vários anos por parte das equipas de arbitragem, garantindo condições acrescidas de comodidade, eficiência e preparação em deslocação. As novas viaturas contam com espaços adaptados para pequenas reuniões de equipa durante a viagem, facilitam o manuseamento de computadores e permitem a utilização confortável dos meios tradicionais de análise e apontamentos, contribuindo para um contexto de trabalho mais funcional e adequado às exigências do futebol profissional», refere a Liga num comunicado no qual reafirma o «compromisso contínuo com a qualidade e evolução do futebol profissional».

Recorde-se que a APAF esteve reunida a 12 de novembro com a Liga, num encontro que serviu para abordar o crescente ambiente de tensão vivido em torno da arbitragem e para entregar uma proposta de alterações aos regulamentos para a próxima época, entre as quais a aplicação de sanções mais pesadas.

O organismo presidido por José Borges, sucessor de Luciano Gonçalves (agora líder do Conselho de Arbitragem, da FPF), considerou que a resposta da Liga não satisfez as pretensões apresentadas na reunião, pelo que anunciou agora que os árbitros vão intensificar as ações de protesto e, caso nada seja feito, está em cima da mesa a hipóteses de uma «paragem total».