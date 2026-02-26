Horas após tornada pública a morte de Liliana Coelho, antiga árbitra e observadora registada na Associação de Futebol (AF) de Évora – de 35 anos – o árbitro Luís Godinho, também registado na AF Évora, recorreu às redes sociais.

«Minha querida Lili, um dia ainda vais ter de me explicar o porquê! Hoje a apitadela que vou dar em Londres será em tua memória e contigo bem presente no pensamento. Agora descansa em paz», escreveu o árbitro de 40 anos.

Luís Godinho foi nomeado pela UEFA para o Crystal Palace-Mostar, duelo a contar para a segunda mão do play-off da Liga Conferência. A primeira mão terminou empatada a um golo, na Bósnia.