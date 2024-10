Nuno Almeida, árbitro algarvio, despediu-se da arbitragem neste sábado. O final do Moreirense-Santa Clara coincidiu com o último apito do juiz de 49 anos, que pôs termo a uma carreira de 31 anos.

Logo após o jogo, e debaixo de chuva copiosa, Nuno Almeida foi aplaudido pelos adeptos presentes na bancada do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Adeptos, jogadores, equipas técnicas, staff e sua equipa de arbitragem juntaram-se num derradeiro tributo em campo.

Em lágrimas, Nuno Almeida agradeceu a todos e recolheu aos balneários por entre uma guarda de honra rendida pelos jogadores de Moreirense e Santa Clara.

«Não há palavras. Era impensável na minha carreira acabar assim desta forma. Claques adeptos, guarda de honra, clubes, jogadores, jornalistas... isto revela que as pessoas, lá no fundo, reconhecem o lado humano do árbitro e sabem perdoar erros e aplaudir as virtudes. Isto vai ficar para o resto da vida. Só me resta dizer obrigado», disse o árbitro em declarações à Sport TV.

«Valeu a pena. Foram 31 anos de alegria, a dignificar esta causa nobre da arbitragem. Um estandarte que carrego desde os 18 anos e que em nada me arrependo. Fui feliz e sou feliz. Obrigado a quem me iniciou nesta lide: ao meu falecido pai», concluiu, já depois de ter recebido uma molha dos restantes elementos da equipa de arbitragem.

Nuno Almeida arbitrou 253 jogos no escalão principal do futebol português e mais de 500 ao longo de toda a carreira.