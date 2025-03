Num comunicado nas redes sociais, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol [APAF] pediu «medidas rigorosas» às autoridades no combate às agressões a árbitros no futebol português.

«A APAF repudia todos os atos de violência, independentemente da sua natureza e/ou origem, mantendo-se intransigente na defesa da integridade física e emocional dos árbitros. Por isso, não abdicamos de comunicar às entidades competentes todos os casos, pedindo punições exemplares para os agressores», pode ler-se na rede social Instagram.

A APAF refere ainda que o desporto deve deve ser um espaço de respeito, fair play e competição saudável, e não um campo onde a intimidação seja normalizada e aceite como parte integrante», mostrando preocupação em relação aos mais recentes episódios de violência.

«A segurança dos árbitros deve ser encarada como uma prioridade absoluta. É inaceitável que, em muitos casos, pouco ou nada seja feito para os proteger. A evidente falta de medidas eficazes serve de incentivo a mais episódios de violência e intimidação, prejudicando não só os árbitros, mas o próprio desporto».

O organismo que tutela a arbitragem do futebol em Portugal fez menção ainda para o facto do «efeito imitação» das ações que se veem muitas vezes em recintos desportivos para com os árbitros.

«Deixamos uma forte chamada de atenção para alguns dos envolvidos nas competições profissionais. Os seus exemplos negativos, através de palavras e atos, acabam por ter efeito de imitação em contextos desportivos sem proteção policial, acabando por fragilizar ainda mais a figura do árbitro».



De recordar, este domingo foi noticiado mais uma situação de agressão a um árbitro durante uma partida de futebol, nas Caldas das Taipas.

Leia aqui o comunicado da APAF na íntegra:

