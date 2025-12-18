O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) substituiu Rui Mónica por Rui Madeira nas funções de quarto árbitro do Estrela da Amadora-Moreirense, da 15.ª jornada da Liga portuguesa.

A alteração consta no site da FPF, às 16 horas desta quinta-feira, no dia seguinte à nomeação da equipa de arbitragem do Estrela-Moreirense, com Rui Madeira a juntar-se ao árbitro Cláudio Pereira e aos assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus, num jogo que tem Luís Ferreira no VAR e Valdemar Maia como AVAR.

O Maisfutebol solicitou um esclarecimento à FPF sobre a mudança de quarto árbitro, já que esta não está justificada no site do organismo. Apenas indicada.

Porém, esta alteração surge no dia seguinte à arbitragem de Rui Mónica na derrota por 2-1 do FC Porto na receção ao Sporting de Braga, para a 15.ª jornada do Campeonato Nacional de juniores, marcada por várias queixas dos azuis e brancos.

Entre outros lances, o FC Porto ficou a reclamar de um golo validado ao Sp. Braga, em que a bola não ultrapassa a linha de baliza (conforme comprovado por imagens televisivas).

O Estrela-Moreirense está agendado para as 20h30 de sábado.