O Sporting-Benfica, duelo da quinta jornada da fase de apuramento de campeão feminino, vai ser dirigido pela árbitra francesa Savina Elbour, confirmou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O dérbi lisboeta, que tem apito inicial agendado para as 14 horas, conta ainda com as assistentes gaulesas Camille Soriano e Elodie Coppola. Já a quarta árbitra é portuguesa, Catarina Campos.

A vinda da equipa de arbitragem francesa ao duelo feminino entre Sporting e Benfica surge na sequência do intercâmbio de árbitros que as federações de futebol dos dois países anunciaram em abril de 2021 e que já trouxe outros árbitros franceses a Portugal e portugueses a França.

No caso de jogos no feminino, a árbitra Sílvia Domingos, acompanhada das assistentes Andreia Sousa e Cátia Tavares, já tinha dirigido o Lyon-PSG, realizado a 14 de novembro de 2021.

Ao fim de quatro jornadas, o Benfica é líder da fase de campeão com 12 pontos, mais três do que Famalicão e Sporting. Seguem-se Sp. Braga e Torreense com sete pontos cada, enquanto Vilaverdense, Marítimo (estas com menos um jogo) e Clube de Albergaria ainda não pontuaram.