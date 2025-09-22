Arbitragem
Há 1h e 15min
Sérgio Guelho arbitra o Benfica-Rio Ave
Juiz da AF Guarda nomeado para o jogo em atraso da 1.ª jornada
Juiz da AF Guarda nomeado para o jogo em atraso da 1.ª jornada
O Conselho de Arbitragem informou que Sérgio Guelho é o árbitro nomeado para o Benfica-Rio Ave.
No VAR a auxiliar o juiz de 34 anos, da AF Guarda, estará Pedro Ferreira.
O Benfica-Rio Ave, partida em atraso da ronda inaugural da Liga, está marcado para esta terça-feira a partir das 20h15.
EQUIPA DE ARBITRAGEM COMPLETA PARA O BENFICA-RIO AVE
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Pedro Ferrera
AVAR: Nuno Eiras
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS