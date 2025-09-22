O Conselho de Arbitragem informou que Sérgio Guelho é o árbitro nomeado para o Benfica-Rio Ave.

No VAR a auxiliar o juiz de 34 anos, da AF Guarda, estará Pedro Ferreira.

O Benfica-Rio Ave, partida em atraso da ronda inaugural da Liga, está marcado para esta terça-feira a partir das 20h15.

EQUIPA DE ARBITRAGEM COMPLETA PARA O BENFICA-RIO AVE

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Pedro Ferrera

AVAR: Nuno Eiras