O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol rejeita qualquer tipo de «veto» a Jorge Sousa, conforme solicitado pelo Sporting.

A meio da manhã desta terça-feira o órgão liderado por Fontelas Gomes ainda nem sequer tinha recebido a exposição preparada pelo Sporting na segunda-feira, com críticas ao trabalho do árbitro no jogo com o Sporting de Braga, mas já foi garantido ao Maisfutebol que é ponto assente que não há «vetos» a árbitros.

Recorde-se que, em documento assinado pelo presidente Frederico Varandas, o Sporting enumerou críticas à arbitragem de Jorge Sousa no jogo de domingo, e solicitou que este não voltasse a dirigir jogos leoninos esta época, nem mesmo no papel de vídeoárbitro.