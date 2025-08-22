O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol avaliou o desempenho da arbitragem do Casa Pia-Sporting, da primeira jornada da Liga, como «muito satisfatório» - apreciação mais elevada - e avaliou como «insatisfatório» o FC Porto-Vitória de Guimarães, quer ao nível da arbitragem, quer ao nível da vídeoarbitragem.

As apreciações, numa nova iniciativa para esta época, foram divulgadas ao final da tarde desta sexta-feira, com a métrica de «muito satisfatório», «satisfatório» e «insatisfatório». A arbitragem de Gustavo Correia no Casa Pia-Sporting recebeu a avaliação mais elevada e houve também um «muito satisfatório» no Sp. Braga-Tondela, para a vídeoarbitragem, que teve como responsável Bruno Esteves.

Já no FC Porto-Vitória, a arbitragem de António Nobre e também o VAR, liderado por Manuel Mota, tiveram a apreciação mais baixa. Um «insatisfatório» foi também dado à vídeoarbitragem do Famalicão-Santa Clara, jogo que teve Manuel Oliveira no VAR.

«Esta divulgação será sempre apresentada no site da FPF até duas semanas depois da realização de cada jornada», informa a Liga, sendo que tal acontecerá quer para a Liga, quer para a II Liga.

Liga – 1.ª Jornada

Casa Pia AC-Sporting CP
Arbitragem - Muito satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório 

CD Nacional-Gil Vicente FC
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

FC Arouca-AFS
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório 

FC Famalicão-CD Santa Clara
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório

SC Braga-CD Tondela
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Muito satisfatório

Moreirense FC-FC Alverca
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

CF Estoril Praia-CF Estrela Amadora
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

FC Porto-Vitória SC
Arbitragem - Insatisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório 

II Liga – 1.ª Jornada

FC Paços de Ferreira-FC Vizela
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

SCU Torreense-Sporting CP B
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

Portimonense SC-FC Penafiel
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

GD Chaves-SL Benfica B
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

Marítimo M.-Lus. Lourosa FC
Arbitragem - Insatisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório

Leixões SC-FC Felgueiras
Arbitragem - Insatisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório

UD Leiria-Ac. Viseu FC
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

FC Porto B-CD Feirense
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

UD Oliveirense-SC Farense
Arbitragem - Muito satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório