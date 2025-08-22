Arbitragem: Casa Pia-Sporting com nota mais alta e FC Porto-Vitória «chumbado» pela FPF
Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou avaliações da primeira jornada da Liga e da II Liga
O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol avaliou o desempenho da arbitragem do Casa Pia-Sporting, da primeira jornada da Liga, como «muito satisfatório» - apreciação mais elevada - e avaliou como «insatisfatório» o FC Porto-Vitória de Guimarães, quer ao nível da arbitragem, quer ao nível da vídeoarbitragem.
As apreciações, numa nova iniciativa para esta época, foram divulgadas ao final da tarde desta sexta-feira, com a métrica de «muito satisfatório», «satisfatório» e «insatisfatório». A arbitragem de Gustavo Correia no Casa Pia-Sporting recebeu a avaliação mais elevada e houve também um «muito satisfatório» no Sp. Braga-Tondela, para a vídeoarbitragem, que teve como responsável Bruno Esteves.
Já no FC Porto-Vitória, a arbitragem de António Nobre e também o VAR, liderado por Manuel Mota, tiveram a apreciação mais baixa. Um «insatisfatório» foi também dado à vídeoarbitragem do Famalicão-Santa Clara, jogo que teve Manuel Oliveira no VAR.
«Esta divulgação será sempre apresentada no site da FPF até duas semanas depois da realização de cada jornada», informa a Liga, sendo que tal acontecerá quer para a Liga, quer para a II Liga.
Liga – 1.ª Jornada
Casa Pia AC-Sporting CP
Arbitragem - Muito satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
CD Nacional-Gil Vicente FC
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
FC Arouca-AFS
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
FC Famalicão-CD Santa Clara
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório
SC Braga-CD Tondela
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Muito satisfatório
Moreirense FC-FC Alverca
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
CF Estoril Praia-CF Estrela Amadora
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
FC Porto-Vitória SC
Arbitragem - Insatisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório
II Liga – 1.ª Jornada
FC Paços de Ferreira-FC Vizela
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
SCU Torreense-Sporting CP B
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
Portimonense SC-FC Penafiel
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
GD Chaves-SL Benfica B
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
Marítimo M.-Lus. Lourosa FC
Arbitragem - Insatisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório
Leixões SC-FC Felgueiras
Arbitragem - Insatisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório
UD Leiria-Ac. Viseu FC
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
FC Porto B-CD Feirense
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
UD Oliveirense-SC Farense
Arbitragem - Muito satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório