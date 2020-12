A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira as nomeações dos árbitros para os primeiros jogos da final-eight da Taça da Liga.

No Sporting-Mafra, desta terça-feira, estará Tiago Martins, assistido por Pedro Mota e Hugo Ribeiro. Miguel Ribeiro será o quarto árbitro, enquanto Hugo Miguel será o VAR, assistido por Bruno Jesus.

No FC Porto-Paços de Ferreira, quarta-feira, estará António Nobre, assistido por Pedro Ribeiro e Nuno Pereira. Manuel Mota será o quarto árbitro, Hélder Malheiro o VAR e Rui Cidade o AVAR.

Na Luz, na receção do Benfica ao Vitória de Guimarães (quarta-feira), a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo, com os assistentes Bruno Rodrigues e Pedro Martins. Pedro Bento será o quarto árbitro, João Pinheiro será assistido por Nuno Manso no VAR.

Por fim, no Sp. Braga-Estoril (quinta-feira), Luís Godinho será o árbitro, com Rui Teixeira e Valter Rufo como assistentes (o quarto árbitro escolhido é Hugo Silva). No VAR estarão André Narciso e Paulo Brás.