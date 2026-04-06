O árbitro português Tiago Martins, que está apenas em funções de vídeo-árbitro (VAR) em 2025/26, integra a equipa de arbitragem para o Barcelona-Atlético de Madrid, jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, confirmou a UEFA, esta segunda-feira.

Tiago Martins vai ser o assistente de VAR do alemão Christian Dangert, no duelo agendado para as 20 horas de quarta-feira.

O jogo tem arbitragem do romeno István Kovacs, que vai ser auxiliado por Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, sendo Szabolcs Kovacs o quarto árbitro.

Também às 20 horas de quarta-feira joga-se o PSG-Liverpool, que teve árbitro conhecido esta manhã: é o espanhol José María Sánchez.

Na Liga Europa, ficou a saber-se, também esta manhã, o árbitro do Sporting de Braga-Betis.