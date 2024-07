As pré-eliminatórias da Liga Europa e da Liga Conferência vão ter arbitragem portuguesa, nesta semana. Luís Godinho e Fábio Veríssimo vão ser os representantes nacionais na segunda mão da segunda pré-eliminatória.

No Elfsborg-Sheriff Tiraspol, a contar para a Liga Europa, Luís Godinho será o juiz principal, coadjuvado por Rui Teixeira e Pedro Mota, enquanto Hélder Malheiro será o quarto árbitro. O VAR será Fábio Melo, auxiliado por Catarina Campos.

Por outro lado, o juiz Fábio Veríssimo ficará encarregue do Egnatia-Víkingur Reykjavík, da Liga Conferência. Será auxiliado por Pedro Martins e Nélson Pereira, com Ricardo Baixinho como quarto árbitro do encontro disputado na Albânia.

Recorde-se que Luís Godinho perdeu recentemente a mãe, numa queda fatal de uma ravina, nos Açores.