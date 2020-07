Nuno Almeida foi o árbitro designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para arbitrar o jogo Boavista-Marítimo, ao passo que João Bento vai dirigir o duelo entre o Desportivo das Aves e o V. Setúbal.

O organismo comunicou, esta segunda-feira, as equipas de arbitragem para os dois primeiros jogos da 31.ª jornada, que se realizam na quarta-feira. O Boavista-Marítimo joga-se às 19 horas no Estádio do Bessa e opõe, respetivamente, o oitavo classificado (38 pontos) ao 12.º, com 34 pontos.

Às 21h15, na Vila das Aves, a equipa de Nuno Manta, já despromovida matematicamente à II Liga, recebe um V. Setúbal que é 15.º, com 30 pontos – três de vantagem para o Portimonense, que está em zona de descida – e que luta para somar pontos na fuga aos lugares indesejados.

Boavista-Marítimo (4.ª feira, 19h00)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Venâncio Tomé

4.º árbitro: David Silva

VAR: João Pinheiro

AVAR: Nuno Eiras