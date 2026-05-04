A arbitragem de João Pinheiro no dérbi entre Sporting e Benfica, no Estádio de Alvalade, foi classificada com «muito satisfatória», tal como a avaliação do vídeoárbitro Rui Costa, mas a arbitragem de Cláudio Pereira no Dragão, na mesma jornada, foi classificada como «insatisfatória».

Segundo a métrica aplicada pelo Conselho de Arbitragem, a atuação de João Pinheiro no dérbi, que contou com um penálti para cada lado e que o Benfica acabou por vencer com um golo já em tempo de compensação, teve uma avaliação positiva, isto é, de «muito satisfatória», a mesma que teve o VAR Rui Costa.

Já na receção do FC Porto ao Tondela, o árbitro Cláudio Pereira teve uma avaliação «insatisfatória» depois de ter feito uma avaliação errada em dois lances capitais.

Primeiro assinalou um penálti por corte de Brayan Medina com o braço, quando o jogador do Tondela tinha o braço junto ao corpo. Depois assinalou um corte com a mão de Hodge fora da área, quando o lance foi dentro.

Dois lances capitais que acabaram por ser corrigidos pelo VAR, neste caso, Manuel Oliveira, que teve uma avaliação de «muito satisfatória».

As avaliações dos jogos da 30.ª jornada da Liga

Rio Ave - AVS

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Nacional - Alverca

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Casa Pia - Santa Clara

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Gil Vicente - Vitória

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Arouca - Estrela

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Sporting - Benfica

Arbitragem: Muito Satisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

FC Porto - Tondela

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Sp. Braga - Famalicão

Arbitragem: Muito Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Moreirense - Estoril

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório