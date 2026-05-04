João Pinheiro com boa nota no dérbi, Cláudio Pereira «chumba» no Dragão
As avaliações às arbitragens dos jogos da 30.ª jornada da Liga
As avaliações às arbitragens dos jogos da 30.ª jornada da Liga
A arbitragem de João Pinheiro no dérbi entre Sporting e Benfica, no Estádio de Alvalade, foi classificada com «muito satisfatória», tal como a avaliação do vídeoárbitro Rui Costa, mas a arbitragem de Cláudio Pereira no Dragão, na mesma jornada, foi classificada como «insatisfatória».
Segundo a métrica aplicada pelo Conselho de Arbitragem, a atuação de João Pinheiro no dérbi, que contou com um penálti para cada lado e que o Benfica acabou por vencer com um golo já em tempo de compensação, teve uma avaliação positiva, isto é, de «muito satisfatória», a mesma que teve o VAR Rui Costa.
Já na receção do FC Porto ao Tondela, o árbitro Cláudio Pereira teve uma avaliação «insatisfatória» depois de ter feito uma avaliação errada em dois lances capitais.
Primeiro assinalou um penálti por corte de Brayan Medina com o braço, quando o jogador do Tondela tinha o braço junto ao corpo. Depois assinalou um corte com a mão de Hodge fora da área, quando o lance foi dentro.
Dois lances capitais que acabaram por ser corrigidos pelo VAR, neste caso, Manuel Oliveira, que teve uma avaliação de «muito satisfatória».
As avaliações dos jogos da 30.ª jornada da Liga
Rio Ave - AVS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Nacional - Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Casa Pia - Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Gil Vicente - Vitória
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Arouca - Estrela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sporting - Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
FC Porto - Tondela
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Sp. Braga - Famalicão
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Moreirense - Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório