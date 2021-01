O árbitro Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, foi o eleito pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Marítimo-Sporting desta segunda-feira, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal.

O árbitro de 43 anos vai contar com o apoio dos assistentes Inácio Pereira e Tiago Mota, enquanto Carlos Macedo será o quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Luís Ferreira será o vídeoárbitro de serviço com o apoio de Nuno Eiras.

O jogo que abre os oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio dos Barreiros, tem início marcado para as 21h15.