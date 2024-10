Artur Soares Dias foi um dos convidados do 23.º Encontro Nacional do Árbitro Jovem, que decorreu em Óbidos e foi promovido pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

À margem do evento, o antigo juíz afirmou que o futuro da arbitragem está «salvaguardado» e admitiu que é necessário dar oportunidades aos jovens árbitros e ter «paciência» com os mesmos.

«Tendo em conta a quantidade de jovens árbitros que aqui estão hoje, a arbitragem está salvaguardada. Há que lhes dar oportunidades e ter paciência, à semelhança dos jovens jogadores que no início vão errar mais do que acertam. Há que os formar para amanhã serem melhores e mais bem-sucedidos», começou por referir.

«Para mim, o importante é a valorização de uma carreira, que considero ter sido longa e que foi fruto de muito esforço, dedicação e empenho», acrescentou.

Quanto a uma eventual candidatura à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Artur Soares Dias referiu que é desrespeitoso estar a falar do tema, quando Pedro Proença ainda está em funções.

«O dia de amanhã ninguém sabe, mas é um desrespeito quando alguém está no ativo com excelentes desempenhos, como é o caso do Pedro Proença, estar a falar da sucessão», admitiu o antigo árbitro.