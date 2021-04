A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira a lista dos árbitros nomeados os jogos da 29.ª jornada da Liga, deixando apenas em aberto o embate entre os algarvios Farense e Portimonense, marcado para terça-feira.

Assim, Artur Soares Dias foi o eleito para apitar a visita do líder Sporting a Braga, no domingo, enquanto Hélder Malheiro vai apitar a receção do Benfica ao Santa Clara e Hugo Miguel foi o escolhido para a deslocação do FC Porto a Moreira de Cónegos, ambos na segunda-feira.

Os árbitros da 29.ª jornada da Liga

Boavista-Marítimo

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno EIras

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Luciano Maia



Rio Ave-Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Nélson Cunha

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Paulo Miranda



Sp. Braga-Sporting

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Manuel Mota

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro



Belenenses SAD-Gil Vicente

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: João Bento

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos



Benfica-Santa Clara

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Luís Godinho

AVAR: Valter Rufo



Nacional-Vitória SC

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Sérgio Jesus



Famalicão-Tondela

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira



Moreirense-FC Porto

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: António Nobre

AVAR: André Campos