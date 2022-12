O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol condenou os casos de violência sobre os árbitros que sucederam em vários jogos no último fim de semana e pediu uma «punição exemplar» aos agressores.

«Os recintos desportivos devem ser locais seguros, onde todos devem poder exercer livremente a sua atividade. O que se passou deve envergonhar todos os agentes desportivos e merece punição exemplar por parte das entidades responsáveis. Situações como estas não devem repetir-se», refere em comunicado o organismo, que diz-se solidário com todas as equipas de arbitragem vítimas de agressão nestes e noutros momentos.

Já na segunda-feira, a APAF informou que vai reunir nos próximos dias para analisar medidas a tomar, além de ter anunciado que dará entrada com queixas no Ministério Público e exigirá, no âmbito jurídico e desportivo, que os agressores sejam punidos.