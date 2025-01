José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, considera que o futuro da arbitragem portuguesa está assegurado, depois de Portugal ter registado um recorde de insígnias da FIFA para 55 árbitros internacionais em 2025, depois de um máximo de 39 que tinha registado em 2024.

«O presente da arbitragem em Portugal é sólido e o futuro é promissor. A dedicação, integridade e paixão das nossas árbitras e árbitros são a chave para o sucesso contínuo», afirmou o dirigente durante a cerimónia de entrega de insígnias FIFA na Cidade do Futebol, em Oeiras.

As 55 vagas foram preenchidas por um total de 49 árbitros, uma vez que alguns deles fazem a dupla função de campo e vídeoarbitragem.

«Atualmente, considerando o ranking FIFA em número de vagas para árbitros e árbitras internacionais nas diferentes vertentes [futebol, futebol de praia e futsal], somos o terceiro país do mundo e o segundo da Europa. Sentimos um orgulho enorme pelos homens e mulheres, árbitros e árbitras, que dão corpo a esta conquista», sublinhou Fontelas Gomes.

Também José Couceiro, vice-presidente da FPF, salientou o «orgulho» da entidade no desenvolvimento da arbitragem portuguesa, vincando que a independência é «decisiva» para o desenvolvimento do setor.

«Hoje é um dia para dar os parabéns a quem recebe as insígnias. Aos 49 que irão receber estas insígnias, mas também para refletir sobre todo este percurso. Se fizermos a relação entre a evolução do número de árbitros e a dimensão do país, é fantástico», realçou Couceiro.

Segundo o responsável, a arbitragem é um «elemento decisivo para a qualidade do jogo» e, vincou, que «só com a qualidade de quem dirige o jogo é possível aumentar a qualidade do jogo».

Couceiro assinalou que, apesar da dimensão do país à escala global, a arbitragem portuguesa está no topo do mundo, mas frisou que, mais difícil do que alcançar esta fasquia, é mantê-la.

«Conseguimos ser competitivos porque temos pessoas de qualidade. É na qualidade das pessoas que temos de apostar, e na qualidade dos árbitros. É um orgulho muito grande atingir este patamar», rematou.