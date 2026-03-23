Benfica-FC Porto com arbitragem «muito satisfatória», nota insatisfatória no Sporting-FC Porto
Apreciações aos jogos da 25.ª jornada da I e II Ligas e do clássico da Taça foram reveladas
O Conselho de Arbitragem atribuiu nota insatisfatória à arbitragem do Sporting-FC Porto (1-0), da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.
Recorde-se que a arbitragem de Cláudio Pereira foi muito contestada pelos dragões, que entenderam que o juiz deixou passar em claro uma alegada agressão de Luis Suárez a Jan Bednarek. A nota negativa atribuída ao árbitro não se estendeu ao VAR, que teve apreciação satisfatória.
O CA da FPF divulgou ainda as notas do clássico Benfica-FC Porto (2-2), arbitrado por João Pinheiro, merecedor de um «muito satisfatório». Já a videoarbitragem do jogo, que ficou marcado pelas expulsões de José Mourinho e de Lucho González já após o 2-2 dos encarnados, teve nota satisfatória.
Destaque ainda para a nota muito satisfatória atribuída à arbitragem de Miguel Nóbrega num dos outros jogos grandes das últimas semanas: o Sp. Braga-Sporting (2-2).
AS APRECIAÇÕES DO CONSELHO DE ARBITRAGEM:
TAÇA DE PORTUGAL
7.ª eliminatória
Sporting CP - FC Porto
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
LIGA
25.ª jornada
FC Famalicão -FC Arouca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Alverca - AFS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Moreirense FC - CD Nacional
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
SC Braga - Sporting CP
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Estoril Praia - Casa Pia AC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
CF Estrela - Gil Vicente FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
SL Benfica - FC Porto
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
CD Santa Clara - Vitória SC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
CD Tondela - Rio Ave FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
II LIGA
25.ª jornada
GD Chaves - Ac. Viseu FC
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
UD Oliveirense - SCU Torreense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Portimonense SC - FC Paços de Ferreira
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
FC Penafiel - SC Farense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
FC Felgueiras - FC Vizela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Leixões SC - UD Leiria
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Marítimo M. - FC Porto B
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Lus. Lourosa - Sporting CP B
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
SL Benfica B - CD Feirense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório