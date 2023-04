O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer a composição das equipas de arbitragem para os jogos de sexta-feira e de sábado, a contar para a jornada 28 da Liga.

João Pinheiro foi nomeado para o Desp. Chaves-Benfica (sábado às 18h00), enquanto Cláudio Pereira vai dirigir o FC Porto-Santa Clara, no mesmo dia a partir das 20h30.

Foram também divulgados os juízes do Famalicão-V. Guimarães (jogo de abertura da ronda, na sexta-feira), do Estoril-Portimonense e do Marítimo-Paços de Ferreira.

AS EQUIPAS DE ARBITRAGEM JÁ CONHECIDAS PARA A JORNADA 28:

Famalicão-V. Guimarães

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Silva

Estoril-Portimonense

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Tiago Leandro e Fábio Silva

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Ricardo Baixinho

AVAR: Pedro Felisberto

Marítimo-P. Ferreira

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Luís Godinho

AVAR: Tiago Martins

Desp. Chaves-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: João Pinho

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Martins

FC Porto-Santa Clara

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Dias e Sérgio Jesus

4.º árbitro: André Neto

VAR: Vasco Santos

AVAR: Ângelo Carneiro