O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, as equipas de arbitragem para a segunda jornada da Liga.

Hélder Malheiro é o juiz escolhido para apitar a receção do Sporting ao Arouca (17 de agosto), sendo que no VAR estará Manuel Mota. O jogo entre Estrela e Benfica terá a arbitragem de Hélder Carvalho, com o auxílio de Luís Ferreira na videoarbitragem. Por fim, há a destacar a escolha de Ricardo Baixinho para a deslocação do FC Porto ao reduto do Gil Vicente, juntamente com Bruno Esteves no VAR.

Confira aqui as nomeações completas do Conselho de Arbitragem:

AVS-Casa Pia

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Rui Costa

AVAR: Pedro Martins

Tondela-Famalicão

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Hugo Marques e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Rui Mónica

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Pedro Felisberto

V. Guimarães-Estoril

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Inácio Pereira e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: David Soares

Estrela-Benfica

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e José Mira

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Rio Ave-Nacional

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Rui Soares

AVAR: Hugo Coimbra

Alverca-Sp. Braga

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: António Moreira

AVAR: Rui Teixeira

Santa Clara-Moreirense

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Mota

Sporting-Arouca

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Rúben Silva

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Manuel Mota

AVAR: José Pereira

Gil Vicente-FC Porto

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Pedro Mota e Andreia Sousa

4.º árbitro: Fá Sanhá

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Martins