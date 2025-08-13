Já são conhecidas as equipas de arbitragem para a 2.ª jornada da Liga
Hélder Malheiro no Sporting-Arouca, Hélder Carvalho apita o Estrela-Benfica e Ricardo Baixinho escolhido para o Gil Vicente-FC Porto
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, as equipas de arbitragem para a segunda jornada da Liga.
Hélder Malheiro é o juiz escolhido para apitar a receção do Sporting ao Arouca (17 de agosto), sendo que no VAR estará Manuel Mota. O jogo entre Estrela e Benfica terá a arbitragem de Hélder Carvalho, com o auxílio de Luís Ferreira na videoarbitragem. Por fim, há a destacar a escolha de Ricardo Baixinho para a deslocação do FC Porto ao reduto do Gil Vicente, juntamente com Bruno Esteves no VAR.
Confira aqui as nomeações completas do Conselho de Arbitragem:
AVS-Casa Pia
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Rui Costa
AVAR: Pedro Martins
Tondela-Famalicão
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Hugo Marques e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Rui Mónica
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Pedro Felisberto
V. Guimarães-Estoril
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Inácio Pereira e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Rui Oliveira
AVAR: David Soares
Estrela-Benfica
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: Francisco Pereira e José Mira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Jorge Fernandes
Rio Ave-Nacional
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Rui Soares
AVAR: Hugo Coimbra
Alverca-Sp. Braga
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: António Moreira
AVAR: Rui Teixeira
Santa Clara-Moreirense
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Mota
Sporting-Arouca
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Rúben Silva
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Manuel Mota
AVAR: José Pereira
Gil Vicente-FC Porto
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Pedro Mota e Andreia Sousa
4.º árbitro: Fá Sanhá
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Martins