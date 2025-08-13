O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, as equipas de arbitragem para a segunda jornada da Liga.

Hélder Malheiro é o juiz escolhido para apitar a receção do Sporting ao Arouca (17 de agosto), sendo que no VAR estará Manuel Mota. O jogo entre Estrela e Benfica terá a arbitragem de Hélder Carvalho, com o auxílio de Luís Ferreira na videoarbitragem. Por fim, há a destacar a escolha de Ricardo Baixinho para a deslocação do FC Porto ao reduto do Gil Vicente, juntamente com Bruno Esteves no VAR.

Confira aqui as nomeações completas do Conselho de Arbitragem:

AVS-Casa Pia

Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Rui Costa
AVAR: Pedro Martins

Tondela-Famalicão

Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Hugo Marques e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Rui Mónica
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Pedro Felisberto

V. Guimarães-Estoril

Árbitro: José Bessa
Assistentes: Inácio Pereira e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Rui Oliveira
AVAR: David Soares

Estrela-Benfica

Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: Francisco Pereira e José Mira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Jorge Fernandes

Rio Ave-Nacional

Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Rui Soares
AVAR: Hugo Coimbra

Alverca-Sp. Braga

Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: António Moreira
AVAR: Rui Teixeira

Santa Clara-Moreirense

Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Mota

Sporting-Arouca

Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Rúben Silva
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Manuel Mota
AVAR: José Pereira

Gil Vicente-FC Porto

Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Pedro Mota e Andreia Sousa
4.º árbitro: Fá Sanhá
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Martins