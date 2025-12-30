Liga: árbitro do dérbi dos bês nomeado para o Gil Vicente-Sporting
Anzhony Rodrigues dirige o Benfica-Estoril e Cláudio Pereira estará no Santa Clara-FC Porto
Anzhony Rodrigues dirige o Benfica-Estoril e Cláudio Pereira estará no Santa Clara-FC Porto
O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou a lista das equipas de arbitragem e VAR para os encontros da 17.ª jornada da Liga, que se jogam de 2 a 4 de janeiro.
Gustavo Correia, árbitro que esteve recentemente no Benfica B-Sporting B (1-0), partida que teve dois jogadores dos leões expulsos, vai dirigir o Gil Vicente-Sporting (2 de janeiro).
O Benfica-Estoril será dirigido por Anzhony Rodrigues (3 de janeiro), enquanto Cláudio Pereira foi o árbitro nomeado para o Santa Clara-FC Porto (4 de janeiro).
Gil Vicente-Sporting
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: Fábio Silva e Jorge Fernandes
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Vasco Santos
AVAR: Paulo Miranda
Vitória-Nacional
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Vasco Marques e André Botelho
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Tondela-Arouca
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Joao Casegas
AVAR: Marco Vieira
Benfica-Estoril
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
Estrela-Sp. Braga
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: António Moreira
AVAR: Pedro Sancho
AVS-Moreirense
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e Luís Costa
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Mota
AVAR: Álvaro Mesquita
Rio Ave-Casa Pia
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Hugo Santos
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Tiago Martins
AVAR: Ricardo Luz
Santa Clara-FC Porto
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Rui Costa
AVAR: Miguel Martins
Alverca-Famalicão
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Hugo Coimbra e Renato Carvalho
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa