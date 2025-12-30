O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou a lista das equipas de arbitragem e VAR para os encontros da 17.ª jornada da Liga, que se jogam de 2 a 4 de janeiro.

Gustavo Correia, árbitro que esteve recentemente no Benfica B-Sporting B (1-0), partida que teve dois jogadores dos leões expulsos, vai dirigir o Gil Vicente-Sporting (2 de janeiro).

O Benfica-Estoril será dirigido por Anzhony Rodrigues (3 de janeiro), enquanto Cláudio Pereira foi o árbitro nomeado para o Santa Clara-FC Porto (4 de janeiro).

Gil Vicente-Sporting

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Fábio Silva e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Vasco Santos

AVAR: Paulo Miranda

Vitória-Nacional

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e André Botelho

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Tondela-Arouca

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Joao Casegas

AVAR: Marco Vieira

Benfica-Estoril

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Andreia Sousa e David Soares

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Rui Cidade

Estrela-Sp. Braga

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: António Moreira

AVAR: Pedro Sancho

AVS-Moreirense

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e Luís Costa

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Manuel Mota

AVAR: Álvaro Mesquita

Rio Ave-Casa Pia

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e Hugo Santos

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Ricardo Luz

Santa Clara-FC Porto

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Rui Costa

AVAR: Miguel Martins

Alverca-Famalicão

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Hugo Coimbra e Renato Carvalho

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa