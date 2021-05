Fábio Veríssimo é o árbitro eleito para apitar a deslocação do líder Sporting a Vila do Conde, onde, na próxima quarta-feira, os leões vão defrontar o Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

O árbitro da Associação de Futebol de Leiria vai contar com o apoio dos assistentes Nuno Manso e João Bessa Silva, enquanto Bruno Esteve será o VAR de serviço.

O Conselho de Arbitragem divulgou ainda as nomeações para os restantes jogos marcados para quarta-feira, co, Hélder Malheiro a apitar a receção do Sp. Braga ao Paços de Ferreira e Rui Costa a dirigir o Marítimo-Gil Vicente.

O árbitro do clássico entre Benfica e FC Porto só deverá ser conhecido esta terça-feira, mas Pedro Henriques já deixou uma «pista» no último programa do Maisfutebol.

Os árbitros da 31.ª jornada

Marítimo-Gil Vicente

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Bruno Jesus

SP. Braga-Paços de Ferreira

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

Rio Ave-Sporting

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro