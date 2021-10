Argel Fuchs é o novo treinador do Alverca, ele que sucede a Vasco Faísca no cargo.

Trata-se de um regresso a Portugal, já que o antigo defesa representou o FC Porto durante um ano e o Benfica durante cinco épocas. E o conhecimento do emblema ribatejano parece ser profundo.

«O que me fez assinar? O conhecimento que temos do clube, o Alverca é um clube muito conhecido que formou Deco, Mantorras, Ricardo Carvalho, Maniche…», começou por dizer, aos meios de comunicação do clube.

«Estamos habituados a trabalhar na primeira divisão, na segunda, na terceira… o que conta para nós é o projeto, e o projeto aqui é ambicioso, um clube organizado. Vamos trabalhar, precisamos de dar uma cara diferente à equipa no próximo jogo, temos de ser mais competitivos», continuou.

Argel mostra-se satisfeito por regressar a Portugal: «Eu sou português, gosto muito de Portugal, gosto de Lisboa, joguei aqui contra o Alverca, era lixado jogar aqui. O Alverca sempre montou boas equipas, é um clube tradicional, um clube que jogou muitos anos na primeira divisão. Estamos com muita vontade, determinação, conteúdo e estamos preparados.»