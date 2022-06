Tragédia na Argélia na sequência de um acidente de carro que tirou a vida ao internacional Billel Benhammouda, jogador do USM Alger, que, na véspera, tinha marcado um golo na vitória da Argélia sobre o Congo (3-0), no Torneio das Quatro Nações. Islam Slimani foi dos primeiros a reagir à morte do compatriota.

Praticamente 24 horas depois de ter festejado um golo ao serviço da seleção, Billel Benhammouda, de 24 anos, não resistiu a um aparatoso acidente que vitimou também um amigo que o acompanhava.

Islam Slimani, avançado do Sporting, já demonstrou o seu pesar nas redes sociais, com a publicação de uma fotografia do companheiro de seleção.