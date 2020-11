Numa altura em que a Argélia disputa a qualificação para a CAN, Riyad Mahrez teve um momento de inspiração, a fazer lembrar os melhores tempos que viveu em Leicester.

O avançado argelino recebeu de calcanhar sem sequer deixar a bola tocar no solo e bailou sobre um adversário, que acabou por cair no terreno graças às fintas desconcertantes do jogador do Man. City.

Uma jogada ao estilo de Maradona e que só terminou com a bola no fundo das redes do Zimbabué, que sofreu pela segunda vez no encontro, que ainda está a decorrer.