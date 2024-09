A Argentina joga contra o Chile, nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial 2026, nesta quinta-feira, naquele que será o seu primeiro jogo desde a conquista da Copa América. Esta será também última oportunidade para Ángel Di María se despedir diante dos seus adeptos com a camisola da albiceleste.

À chegada à Argentina, na tarde desta quinta-feira, Di María teceu breves declarações sobre a homenagem. «Estou muito contente. Vim disfrutar com os meus amigos e passar um bom momento. Lo Celso é o novo número 11? Fico muito contente que ele use esse número», disse, ao ser interpelado pelos jornalistas no aeroporto principal de Buenos Aires.

Inicialmente, a Federação Argentina de Futebol (AFA) havia planeado que Fideo jogasse 11 minutos na partida, mas isso acabou por ser descartado. Ainda não está confirmado como será a homenagem ao homem que marcou golos em finais importantes, da história da Argentina.

Aos 36 anos, Di María decidiu pôr fim à sua passagem pela seleção nacional, com a qual disputou 145 jogos e conquistou quatro títulos. Campeão do mundo e bicampeão da América, Fideo sairá esta noite do estádio Monumental com o último troféu nas mãos.